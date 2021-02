Draghi conferma Speranza, ora il cambio di passo (Di sabato 13 febbraio 2021) Ieri pomeriggio parlando con colleghi che si occupano di sanità auspicavamo la conferma del ministro della Salute Roberto Speranza. Se avessimo dovuto proporre a una piattaforma sul web un quesito per chiedere al popolo una verifica della bontà del nostro pensiero l’avremmo messa così: considerato che cambiare ministro vuol dire perdere un mese di tempo perché il nuovo possa insediare il suo staff; che per tre mesi ballerebbero tutti i direttori sotto spoil system; che i dossier su piano vaccinale, piano pandemico, iniziative del Comitato Tecnico Scientifico in tema di misure di prevenzione, e tutto quanto riguarda le misure sul COVID sono contenuti in faldoni che occupano un volume la cui dimensione è incalcolabile perfino per qualificatissimi matematici e che ogni foglio andrebbe ripreso, studiato e valutato, e tutto questo mentre continuiamo ad ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Ieri pomeriggio parlando con colleghi che si occupano di sanità auspicavamo ladel ministro della Salute Roberto. Se avessimo dovuto proporre a una piattaforma sul web un quesito per chiedere al popolo una verifica della bontà del nostro pensiero l’avremmo messa così: considerato che cambiare ministro vuol dire perdere un mese di tempo perché il nuovo possa insediare il suo staff; che per tre mesi ballerebbero tutti i direttori sotto spoil system; che i dossier su piano vaccinale, piano pandemico, iniziative del Comitato Tecnico Scientifico in tema di misure di prevenzione, e tutto quanto riguarda le misure sul COVID sono contenuti in faldoni che occupano un volume la cui dimensione è incalcolabile perfino per qualificatissimi matematici e che ogni foglio andrebbe ripreso, studiato e valutato, e tutto questo mentre continuiamo ad ...

