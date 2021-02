Diffidati Napoli-Juventus, bianconeri a rischio squalifica in vista del Crotone (Di sabato 13 febbraio 2021) I Diffidati della Juventus a poche ore dal via della sfida contro il Napoli e in vista del successivo impegno dei bianconeri all’Allianz Stadium contro il Crotone. I bianconeri vanno a caccia dei tre punti al Maradona e ci sono due giocatori che in caso di cartellino giallo sarebbero costretti a saltare l’impegno coi calabresi: si tratta di Adrien Rabiot e Danilo, due pedine fondamentali per Pirlo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Idellaa poche ore dal via della sfida contro ile indel successivo impegno deiall’Allianz Stadium contro il. Ivanno a caccia dei tre punti al Maradona e ci sono due giocatori che in caso di cartellino giallo sarebbero costretti a saltare l’impegno coi calabresi: si tratta di Adrien Rabiot e Danilo, due pedine fondamentali per Pirlo. SportFace.

