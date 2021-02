"Da ripetere il voto su Rousseau" Lezzi&co. minacciano il no a Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del governo Draghi. Parte del M5s chiede la ripetizione del voto su Rousseau o minaccia di votare no Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 13 febbraio 2021) Non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del governo. Parte del M5s chiede la ripetizione delsuo minaccia di votare no Segui su affaritaliani.it

ilfoglio_it : L'ultima dei grillini, in subbuglio per la squadra del governo Draghi. Una lettera e una petizione per chiedere a C… - Adnkronos : #GovernoDraghi e caos #M5S, boom petizione: 'Ripetere voto #Rousseau' - rontagnano : RT @riktroiani: ++ #GovernoDraghi e caos #M5S, boom petizione della base: 'Ripetere voto #Rousseau'. Messaggio a Grillo: 'Solo ora si può d… - soloio0509 : RT @riktroiani: ++ #GovernoDraghi e caos #M5S, boom petizione della base: 'Ripetere voto #Rousseau'. Messaggio a Grillo: 'Solo ora si può d… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ #GovernoDraghi e caos #M5S, boom petizione della base: 'Ripetere voto #Rousseau'. Messaggio a Grillo: 'Solo ora si può d… -