Così abbiamo combattuto insieme ai cittadini l’inquinamento da PFAS

Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! di Roberto Castiglion, sindaco del Comune di Sarego amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA Nell'estate 2013 ci è stata comunicata la presenza nell'acquedotto pubblico di una quantità rilevante di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) su un territorio di 180 Km2 tra la Provincia di Vicenza, Verona e Padova. La popolazione coinvolta è di circa 300 mila abitanti, e il Comune di Sarego ha registrato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Così abbiamo Shiffrin: "Ho pensato al ritiro"

Detta così sembra una cosa triste e negativa: ci ho provato, ci sono riuscita, non sentirò più le ... "Noi donne abbiamo gareggiato prima, potevano farla subito. Invece si è aspettato la fine della ...

Zingaretti sul governo Draghi: così impediamo al centrodestra e a Renzi di prendere il sopravvento

E ora raccogliamo i risultati per un ruolo serio che abbiamo svolto", mormora il segretario mentre ... Ma se così fosse veramente, si tornerebbe al quesito di prima: che farà il Pd di fronte a questo ...

