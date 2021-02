Cormezz: Napoli-Juve vale la panchina per Gattuso e la dignità per i calciatori (Di sabato 13 febbraio 2021) Napoli-Juve è la madre di tutte le sfide, ma in questo momento lo è particolarmente per diversi motivi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che vedono difronte due amici come Gattuso e Pirlo Oggi per l’assalto alla Juventus il Napoli è chiamato intanto a un richiamo d’orgoglio. A trovare la forza nella disperazione dell’ultima spiaggia. vale per l’allenatore che rischia la panchina, vale per i giocatori che finora si sono girati dall’altra parte e che ne perderebbero in dignità. Accantonati i sogni di gloria, l’obiettivo del Napoli al momento è la zona Champions che è ancora raggiungibile Il dialogo con De Laurentiis, cinque mesi fa, era quotidiano e il rinnovo del contratto era una formalità; oggi i rapporti tra i ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021)è la madre di tutte le sfide, ma in questo momento lo è particolarmente per diversi motivi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che vedono difronte due amici comee Pirlo Oggi per l’assalto allantus ilè chiamato intanto a un richiamo d’orgoglio. A trovare la forza nella disperazione dell’ultima spiaggia.per l’allenatore che rischia laper i giocatori che finora si sono girati dall’altra parte e che ne perderebbero in. Accantonati i sogni di gloria, l’obiettivo delal momento è la zona Champions che è ancora raggiungibile Il dialogo con De Laurentiis, cinque mesi fa, era quotidiano e il rinnovo del contratto era una formalità; oggi i rapporti tra i ...

