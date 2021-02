Caserta, incendio in una baraccopoli: una vittima (Di sabato 13 febbraio 2021) Una baraccopoli in fiamme a Parete, in provincia di Caserta. Il campo è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli. I vigili del fuoco al lavoro per placare l’incendio. L’incendio in una baraccopoli di Caserta L’incendio è divampato nella serata di ieri in una baraccopoli in provincia di Caserta, interessando diversi casotti. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido ma ciò non ha evitato che l’incendio facesse almeno una vittima, il cui corpo è stato recuperato tra le fiamme. Tuttavia non si esclude che ci siano altri morti e feriti. Resta aggiornato su tutta l’Attualità di Metropolitan Magazine, e segui la pagina Facebook. Martina Maria Mancini L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Unain fiamme a Parete, in provincia di. Il campo è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli. I vigili del fuoco al lavoro per placare l’. L’in unadiL’è divampato nella serata di ieri in unain provincia di, interessando diversi casotti. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido ma ciò non ha evitato che l’facesse almeno una, il cui corpo è stato recuperato tra le fiamme. Tuttavia non si esclude che ci siano altri morti e feriti. Resta aggiornato su tutta l’Attualità di Metropolitan Magazine, e segui la pagina Facebook. Martina Maria Mancini L'articolo proviene da ...

