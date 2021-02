Biden non chiama Netanyahu, non è un problema ma la Russia ne approfitta (Di sabato 13 febbraio 2021) La Casa Bianca chiarisce: il presidente Joe Biden non sta snobbando il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, semplicemente la telefonata tra i due ancora non c’è stata perché ci sono altre priorità. Gli alleati centrali, quelli transatlantici e quelli indo-pacifici, sono stati già chiamati, e l’assenza di un dialogo diretto tra i due leader – oltre che alla necessità di porre concentrazione massima su questioni interne come la pandemia e la situazione economica – è anche sintomo di un rimodulazione dell’attenzione verso Est (il Pivot to Asia di Biden) e di una situazione di instabilità a Tel Aviv (che tra poco più di un mese, il 23 marzo, andrà a nuove elezioni: le quarte in due anni). Biden e Netanyahu da tempo non si stanno simpatici, detto con una semplificazione impropria ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) La Casa Bianca chiarisce: il presidente Joenon sta snobbando il primo ministro israeliano, Benjamin, semplicemente la telefonata tra i due ancora non c’è stata perché ci sono altre priorità. Gli alleati centrali, quelli transatlantici e quelli indo-pacifici, sono stati giàti, e l’assenza di un dialogo diretto tra i due leader – oltre che alla necessità di porre concentrazione massima su questioni interne come la pandemia e la situazione economica – è anche sintomo di un rimodulazione dell’attenzione verso Est (il Pivot to Asia di) e di una situazione di instabilità a Tel Aviv (che tra poco più di un mese, il 23 marzo, andrà a nuove elezioni: le quarte in due anni).da tempo non si stanno simpatici, detto con una semplificazione impropria ...

