Allarme per due donne positive alla variante inglese Covid. Il sindaco: 'I contagi risalgono a diversi giorni fa' (Di sabato 13 febbraio 2021) URBANIA - Due casi di positività Covid alla variante inglese a Urbania . Sono due donne e risultano contagiate da diversi giorni. Un dato da analizzare con cura in un territorio che, per assurdo, ha ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 13 febbraio 2021) URBANIA - Due casi di positivitàa Urbania . Sono duee risultanoate da. Un dato da analizzare con cura in un territorio che, per assurdo, ha ...

