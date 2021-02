Whatsapp, torna la truffa del codice a sei cifre: ecco cos’è e cosa fare per evitarla (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’associazione dei consumatori specializzata in tecnologia “Consumerismo No profit” lancia l’allarme: torna su Whatsapp la truffa del codice a sei cifre. Come riportato da Consumerismo.it il raggiro, messo in atto sul noto servizio di messaggistica istantanea, sta interessando migliaia di utenti. “La truffa sfrutta il codice univoco di sei cifre necessario per il trasferimento rapido dell’applicazione quando si cambia smartphone o numero di telefono”, chiarisce l’avvocato Piera Di Stefano, responsabile dipartimento diritto digitale dell’associazione. “Gli utenti così ricevono un messaggio sul proprio telefonino da parte di un amico presente tra i contatti in rubrica, a sua volta già caduto nel tranello, che afferma di aver inviato per errore un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’associazione dei consumatori specializzata in tecnologia “Consumerismo No profit” lancia l’allarme:suladela sei. Come riportato da Consumerismo.it il raggiro, messo in atto sul noto servizio di messaggistica istantanea, sta interessando migliaia di utenti. “Lasfrutta ilunivoco di seinecessario per il trasferimento rapido dell’applicazione quando si cambia smartphone o numero di telefono”, chiarisce l’avvocato Piera Di Stefano, responsabile dipartimento diritto digitale dell’associazione. “Gli utenti così ricevono un messaggio sul proprio telefonino da parte di un amico presente tra i contatti in rubrica, a sua volta già caduto nel tranello, che afferma di aver inviato per errore un ...

