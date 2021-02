Traffico Roma del 12-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord trafficate via Salaria a via Flaminia con e rallentamenti rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe dal raccordo a via dei Due Ponti in entrambi i casi verso il centro città si rallenta anche sulla Cassia dalla torta alla Giustiniana era ancora dal raccordo a via di Grottarossa il tutto verso Corso di Franciarallentato sulla via Tiburtina dal raccordo a Tor Cervara poi sulla A24 da Tor Cervara la tangenziale verso il centro è in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico altri rallentamenti segnalati sulla viadotto della Magliana da via della Magliana a via del Cappellaccio verso l’euro sulla via del mare dal raccordo a via di Decima in via Aurelia dal raccordo anulare a via Aurelia Antica verso Piazza Irnerio sul Raccordo ...