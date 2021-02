Tg Lazio | edizione del 12 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarà aperto un fascicolo dai pm di Roma riguardo la vicenda che ha coinvolto i due scrittori Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner, trovati privi di sensi ieri sera nel palazzo di via dei Vascellari, a Trastevere. L'appartamento accanto a quello di Manfredi e la caldaia sono stati posti sotto sequestro per motivi di sicurezza. Secondo le ipotesi investigative, il malore dei due, ancora in gravi condizioni, potrebbe essere attribuibile a una fuga di monossido di carbonio e per questo verranno effettuati accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco.