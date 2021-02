Tensioni tra Turchia e Iran. Un diplomatico di Teheran in manette (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un altro diplomatico Iraniano è finito in manette. La scorsa settimana Assadollah Assadi, che con la copertura da terzo segretario dell’ambasciata Iraniana a Vienna si muoveva in tutta Europa, è stato condannato dal Tribunale di Anversa a 20 anni di carcere (il massimo della pena) con l’accusa di terrorismo. È stato ritenuto la mente dell’attentato (sventato) contro una manifestazione della Resistenza Iraniana a Parigi nel giugno 2018. All’inizio di questa settimana è finito in manette Muhammad Reza Naserzadeh, quarantatreenne diplomatico di servizio presso il consolato Iraniano a Istanbul. A riportare per primo la notizia è stato il Daily Sabah, giornale turco vicino al presidente Recep Tayyip Erdogan. Su Naserzadeh, impiegato presso il dipartimento ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un altroiano è finito in. La scorsa settimana Assadollah Assadi, che con la copertura da terzo segretario dell’ambasciataiana a Vienna si muoveva in tutta Europa, è stato condannato dal Tribunale di Anversa a 20 anni di carcere (il massimo della pena) con l’accusa di terrorismo. È stato ritenuto la mente dell’attentato (sventato) contro una manifestazione della Resistenzaiana a Parigi nel giugno 2018. All’inizio di questa settimana è finito inMuhammad Reza Naserzadeh, quarantatreennedi servizio presso il consolatoiano a Istanbul. A riportare per primo la notizia è stato il Daily Sabah, giornale turco vicino al presidente Recep Tayyip Erdogan. Su Naserzadeh, impiegato presso il dipartimento ...

