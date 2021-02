Serie A, le partite della 22ma giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stasera alle 20:45 inizia la 22ma giornata del campionato di Serie A 2020/2021: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia stasera alle 20:45 la 22ma giornata del campionato di calcio di Serie A, con l'anticipo Bologna-Benevento, e terminerà lunedì sera con il posticipo Parma-Verona. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. dove vederle in TV VENERDÌ 12 febbraio Bologna-Benevento, ore 20:45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251 Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. A bordocampo Marco Nosotti. SABATO 13 FEBBRAIO ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stasera alle 20:45 inizia ladeldiA 2020/2021: ecco a che ora evedere lein TV e. Inizia stasera alle 20:45 ladeldi calcio diA, con l'anticipo Bologna-Benevento, e terminerà lunedì sera con il posticipo Parma-Verona. A che ora evedere le? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.in TV VENERDÌ 12 febbraio Bologna-Benevento, ore 20:45 su Sky SportA, Sky Sport 251 Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. A bordocampo Marco Nosotti. SABATO 13 FEBBRAIO ...

OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - esistenzialinte : @franvanni Ci sono 10 società in serie A che si preoccupano del fatto che DAZN non raggiunga tutti. Un discorso pe… - IlGoldiTurone : @4n1mo51t1som1n4 @danielelozzi Forse una verifica si può fare, una regressione per testare: %di parate nelle 5 part… - sportli26181512 : Serie C, le partite della 24^ giornata in pay-per-view su Sky: calendario e date: Tra sabato 13 e domenica 14 febbr… - SkySport : Serie C, le partite della 24^ giornata in pay-per-view su Sky: calendario e date -