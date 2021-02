Rousseau e Draghi, il 5S Licheri: “Di Battista ci ripensi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi auguro che Alessandro ci ripensi”. Lo dice, intervistato da La Repubblica il capogruppo al Senato del M5s Ettore Licheri in merito all’annuncio di Alessandro di Battista di lasciare il Movimento dopo il voto su Rousseau che ha decretato il sì al Governo Draghi. “So solo – aggiunge – che c’è bisogno anche di lui e di chi esprime legittimamente un punto di vista diverso da quello emerso dal voto di oggi (ieri, ndr)”. E a quel 40 per cento di no, nonostante tutti i big fossero scesi in campo per il sì riferisce: “È dal 2009 che la stampa ci considera divisi eppure siamo qui più forti di prima. Dico che è stato per l’ennesima volta un esercizio straordinario di partecipazione”. Licheri si dice inoltre favorevole al varo nel Movimento di un direttorio di cinque persone. “Direi di sì. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi auguro che Alessandro ci”. Lo dice, intervistato da La Repubblica il capogruppo al Senato del M5s Ettorein merito all’annuncio di Alessandro didi lasciare il Movimento dopo il voto suche ha decretato il sì al Governo. “So solo – aggiunge – che c’è bisogno anche di lui e di chi esprime legittimamente un punto di vista diverso da quello emerso dal voto di oggi (ieri, ndr)”. E a quel 40 per cento di no, nonostante tutti i big fossero scesi in campo per il sì riferisce: “È dal 2009 che la stampa ci considera divisi eppure siamo qui più forti di prima. Dico che è stato per l’ennesima volta un esercizio straordinario di partecipazione”.si dice inoltre favorevole al varo nel Movimento di un direttorio di cinque persone. “Direi di sì. ...

