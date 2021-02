Roma-Berlino | disservizi e ritardi Cronaca di una partenza da incubo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Doveva lasciare l’aeroporto di Ciampino alle 9.45, l’aeromobile diretto al nuovo aeroporto di Berlin Brandenburg questa mattina. Non è andata così. Ai numerosi passeggeri prenotati sul volo FR1012 operato dalla Ryanair i display hanno subito annunciato il probabile ritardo di un’ora rispetto alla tabella di marcia. Pochi minuti dopo, le ore di ritardo sono diventate due. Inevitabili le preoccupazioni tra i presenti, soprattutto lavoratori che dovevano rientrare in servizio a, ma anche tra le diverse mamme con bambini. Tutti hanno pensato al maltempo e al gelo che ha colpito duramente la Germania in queste ultime settimane. Cosa che non succedeva ormai da anni e che ha sorpreso tutti, tedeschi e immigrati che nella capitale tedesca e nel resto della Germania sono tornati – come nel dopoguerra – a cercare fortuna. Tuttavia le immagini che arrivavano da ...

... in appena una settimana, prima con il 6.55 di venerdì scorso a, poi con il 6.54 di martedì ... Futura, 6 66). Jacobs non aveva avuto problemi a imporsi, senza spingere, nella propria ...... in appena una settimana, prima con il 6.55 di venerdì scorso a, poi con il 6.54 di martedì ... Futura, 6.66). Jacobs non aveva avuto problemi a imporsi, senza spingere, nella propria ...ROMA, 12 FEB - Marcell Jacobs offre una nuova dimostrazione di potenza a Lodz (Polonia), sfrecciando in 6"53, spalla a spalla con lo statunitense Mike Rodgers (6"52). Lo sprinter delle Fiamme Oro chiu ...Lodz, 12 feb. - (Adnkronos) - Un centesimo per volta, il record italiano è sempre più vicino. Marcell Jacobs offre una nuova dimostrazione di potenza a Lodz, in Polonia, sfrecciando in 6"53, spalla a ...