Perché iPhone 12 mini è stato un clamoroso flop (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'uscita di iPhone 12 mini sembrava lasciar presagire un ritorno in grande spolvero degli smartphone compatti. Prima dell'avvento dei display a tutto schermo, la maggior parte dei telefoni avevano un display da cinque pollici. Tra cornici, bordi e spessore, questa era la dimensione di riferimento che riusciva a rispondere a tutte le esigenze: era compatta da tenere bene in tasca, assicurava uno schermo grande a sufficienza per leggere le mail o guardare le foto e, soprattutto, si poteva usare bene con una mano sola. Nel corso del tempo però, gli schermi sono diventati sempre più grandi rendendo questo segmento di mercato poco più di una nicchia, con pochi modelli a disposizione. Cinque anni fa l'ultimo iPhone compatto – il "vecchio" SE – poi soltanto la gamma Z Compact è stata in grado di soddisfare coloro che chiedevano una dimensione ...

Per essere ancora più scrupoloso, controlla anche che non vi siano VPN celate sul tuo iPhone, visto ... Eh già, perché anche i PC non sono immuni dagli attacchi informatici, anzi! Tramite alcuni ...

Come funziona Questo perché la caratteristica di Clubhouse che sembra emergere particolarmente è l'... che al momento esiste soltanto per Iphone e Ipad, non per i dispositivi che utilizzano Android, ...

