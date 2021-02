Pavia, nessuna sepoltura per un bambino azero di 8 anni morto tre settimane fa: il cimitero non accetta i non residenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono ormai passate più di tre settimane dalla morte del piccolo Emil, un bambino di 8 anni originario dell’Azerbaijan rimasto soffocato dopo un tragico incidente in una comunità di accoglienza per migranti a Cozzo Lomellina, in provincia di Pavia, ma ancora il suo corpo non è stato sepolto. Solo perché non ha la residenza. La madre, una donna di 41 anni, ha chiesto di seppellirlo in un’area cimiteriale non cattolica, essendo la famiglia di religione islamica. A Pavia non c’è posto, mentre a Vigevano il regolamento prevede che nella zona riservata alle sepolture islamiche possano riposare solo le persone residenti. Così, il corpo di Emil si trova ormai da più di 20 giorni all’istituto di medicina legale di Pavia. L’autopsia ha intanto confermato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono ormai passate più di tredalla morte del piccolo Emil, undi 8originario dell’Azerbaijan rimasto soffocato dopo un tragico incidente in una comunità di accoglienza per migranti a Cozzo Lomellina, in provincia di, ma ancora il suo corpo non è stato sepolto. Solo perché non ha la residenza. La madre, una donna di 41, ha chiesto di seppellirlo in un’area cimiteriale non cattolica, essendo la famiglia di religione islamica. Anon c’è posto, mentre a Vigevano il regolamento prevede che nella zona riservata alle sepolture islamiche possano riposare solo le persone. Così, il corpo di Emil si trova ormai da più di 20 giorni all’istituto di medicina legale di. L’autopsia ha intanto confermato la ...

