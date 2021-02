(Di venerdì 12 febbraio 2021) La morte non è sopraggiunta per Coronavirus. Chick Corea, pianista che ha fatto la storia del jazz, si è spento a settantanove anni, a causa di una rara forma di cancro, scoperta solo di recente. «Nel corso della sua vita e carriera, Chick ha trovato la felicità nella libertà e nel divertimento della propria creazione artistica, nel poter prendere parte al grande gioco dell’arte», si è letto sulla pagina Facebook del musicista, dove un lungo post ne ha annunciato la scomparsa.

Corriere : Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni - repubblica : ?? Musica: e' morto Chick Corea, leggenda del jazz - Agenzia_Ansa : Addio a Chick Corea, jazzista leggendario #ANSA - etiamomnes : RT @jacopo_iacoboni: È morto Chick Corea. Tra le tante cose che potremmo dire di lui è che Corea suonava (lui e Joe Zawinul) il piano nell’… - soldatoassolato : RT @jacopo_iacoboni: È morto Chick Corea. Tra le tante cose che potremmo dire di lui è che Corea suonava (lui e Joe Zawinul) il piano nell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Chick

Ultimo aggiornamento 2 minuti fa S. Modesto martireCorea, leggenda del jazz, èall'età di 79 anni per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. La notizia è stata data tramite il profilo ufficiale del musicista. Corea nella sua ...Il pianista, che negli anni ha saputo adattare il proprio stile al progresso della tecnologia, ai sintetizzatori e alle tastiere elettroniche, si è spento il 9 febbraio, per una rara e recente forma d ...In un’intervista del 2018 disse: «Abbiamo il compito di essere un antidoto alla guerra e a tutti i lati oscuri di quello che accade sulla Terra. Siamo coloro ...