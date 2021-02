Mina Settembre | Serena Rossi svela “cinque cose che non sapete”

Princessofia110 : Non so se la notizia è la serie TV tratta da Sara, o che @MdGOfficial ha rilasciato un'intervista a #Chi. ??… - panoz4ever : @fRa_gAv Peggio di quell’assurdo finale solo la sceneggiatura di Mina Settembre ?????? - ElisaLadaga : Ma si può che domenica e l'ultima puntata di Mina Settembre?? @serenarossi_com #serenarossi #minasettembre ?????????? - fioridizuccaa : Domenica mi perdo Mina Settembre ???????? - Yogaolic : RT @Napolitanteam: L'incredibile storia di Palazzo Sanfelice, set di “Mina Settembre” - -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre

Napoli da Vivere

Stasera su Rai 1 andranno in onda gli ultimi 2 episodi della fortunata serie. Su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata di Live " Non è la D'Urso mentre su La7 Massimo Giletti porterà avanti le inchieste del suo programma Non è l'Arena. Ma cos'altro ci aspetta ...... ubicato nel Rione Sanità, nel cuore del centro storico partenopeo, ha conquistato la ribalta nazionale dopo aver accolto alcune riprese della seguitissima fiction di Rai1 "". Non tutti ...Stasera su Rai 1 andranno in onda gli ultimi 2 episodi della fortunata serie Mina Settembre. Su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso mentre su La7 Massimo Giletti porterà av ...La cattiva notizia la conosciamo tutti, ed è vecchia ormai di un anno: la pandemia ha bloccato per diversi mesi le produzioni televisive e cinematografiche e lascia tuttora chiuse le sale. La buona no ...