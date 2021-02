“Mi attaccano per l’Arabia Saudita e per il mio inglese”: la risposta di Matteo Renzi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo aver fatto cadere il Governo Conte e aver preparato il campo a Mario Draghi, Matteo Renzi dice di volersi prendere un po’ di tempo per se stesso e stare nelle retrovie. “In questa vicenda ho subìto molto l’odio ricevuto contro di me”, confida a Myrta Merlino, che lo intervista durante il programma tv L’Aria che tira, su La7. “Stavolta l’ho subìto. Anche per questo adesso preferisco stare un passo dietro”. “Con Draghi l’Italia è tornata”, dice Renzi. “A lui chiedo solo una cosa: di essere il premier delle nuove generazioni. Questa crisi ha messo in secondo piano i giovani. Bisogna investire nel nostro futuro”. “Questa maggioranza non è politica. I ministri? Ho solo un nome, che sono sicuro che non entra: Matteo Renzi”. “Nel Governo Conte il nostro peso era decisivo”, sottolinea il leader di Italia ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo aver fatto cadere il Governo Conte e aver preparato il campo a Mario Draghi,dice di volersi prendere un po’ di tempo per se stesso e stare nelle retrovie. “In questa vicenda ho subìto molto l’odio ricevuto contro di me”, confida a Myrta Merlino, che lo intervista durante il programma tv L’Aria che tira, su La7. “Stavolta l’ho subìto. Anche per questo adesso preferisco stare un passo dietro”. “Con Draghi l’Italia è tornata”, dice. “A lui chiedo solo una cosa: di essere il premier delle nuove generazioni. Questa crisi ha messo in secondo piano i giovani. Bisogna investire nel nostro futuro”. “Questa maggioranza non è politica. I ministri? Ho solo un nome, che sono sicuro che non entra:”. “Nel Governo Conte il nostro peso era decisivo”, sottolinea il leader di Italia ...

