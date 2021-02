Melissa Satta | il segreto più intimo su Boateng | “Con lui un dolore enorme”

(Di venerdì 12 febbraio 2021)si confessa a Verissimo: “Dopovoglio riprendere in mano la mia vita”, dice la showgirl ex moglie del calciatore ghanese. “È stata la storia più importante della mia vita”. Con queste parole, ospite di Verissimo su Canale 5 (puntata di domani, sabato 13 febbraio), commenta l’ultimo post scritto insieme all’ex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Verissimo,e il dolore per il divorzio da Boateng: 'Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità'. L'ex velina e modella commenta con l'ultimo post scritto insieme all'ex marito Kevin ..., ospite sabato 13 febbraio alle 16 su Canale 5 a 'Verissimo', commenta l'ultimo post scritto insieme all'ex marito Kevin Prince Boateng a dicembre per comunicare definitivamente la loro ...Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati definitivamente lo scorso dicembre. Dopo tanti anni d’amore e un figlio. Eppure, l’ex Velina sembra non riuscire a dimenticare l’ex marito. Tanto ...Melissa Satta si confessa a Verissimo: "Dopo Boateng voglio riprendere in mano la mia vita", dice la showgirl ex moglie del calciatore.