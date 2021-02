L’uovo | una forma perfetta tra visioni e parole

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 13 febbraio 2021) Uovo alla coque, sodo e alla Benedict, fritto o strapazzato, frittata…è un soggetto «nutriente» per gli artisti di tutti i tempi, sicuramente per Piero della Francesca che nella Pala di Brera (1472-74) lo associa alla conchiglia come simbolo di perfezione divina, quanto a Hieronymus Bosch nel Concerto nel(1500-1516 ca.) ne fa un contenitore per racchiudere la sua satira alchemica. Due artisti del passato molto amati (e citati) da quelli contemporanei, tra cui Tomaso Binga (Bianca Pucciarelli Menna) … Continua L'articolo proviene da il manifesto.