LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 99-99, Coppa Italia basket in DIRETTA: Gentile salva i sardi con una magia, overtime! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 110-113 LA RISPOSTA DI TAMBONEEEEE! 110-110 LA BOMBA DI BENDZIUUUS! 107-110 2/2 ai liberi per Drell. 107-108 Dormita di Bendzius, Filipovity taglia indisturbato e si appende al ferro. 107-106 SORPASSO Sassari! Palla persa da Delfino, Gentile chiude il contropiede. 105-106 Spissu realizza il libero supplementare. 104-106 Spissu coglie il rimbalzo e subisce il fallo! Il play sassarese trascinatore in questo momento! 102-106 Gerald Robinson alza la parabola e sigla il +4. 102-104 CHE TRIPLA DI SPISSU! 99-104 Filipovity in lunetta completa il gioco da tre punti. 99-103 Filipovity riceve da Robinson, segna e subisce il fallo. 99-101 Drell segna i primi due punti del supplementare. TEMPO SUPPLEMENTARE FINE ULTIMO QUARTO: Dinamo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA110-113 LA RISPOSTA DI TAMBONEEEEE! 110-110 LA BOMBA DI BENDZIUUUS! 107-110 2/2 ai liberi per Drell. 107-108 Dormita di Bendzius, Filipovity taglia indisturbato e si appende al ferro. 107-106 SORPASSO! Palla persa da Delfino,chiude il contropiede. 105-106 Spissu realizza il libero supplementare. 104-106 Spissu coglie il rimbalzo e subisce il fallo! Il play sassarese trascinatore in questo momento! 102-106 Gerald Robinson alza la parabola e sigla il +4. 102-104 CHE TRIPLA DI SPISSU! 99-104 Filipovity in lunetta completa il gioco da tre punti. 99-103 Filipovity riceve da Robinson, segna e subisce il fallo. 99-101 Drell segna i primi due punti del supplementare. TEMPO SUPPLEMENTARE FINE ULTIMO QUARTO:...

dinamo_sassari : ?? Milano LIVE: do or die DAY 3: il diario di viaggio di #DinamoTV ?? ?? - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 85-85 Coppa Italia basket in DIRETTA: perfetta parità ultimi 5? di fuoco! - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 68-62 Coppa Italia basket in DIRETTA: Delfino risponde all’accelerazione dei sardi -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 26-24 Coppa Italia basket in DIRETTA: rimonta sarda nel primo quarto - #Dinamo #Sassari… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: tutto pronto per l’ultimo quarto di finale - #Dinamo… -