Le parole di Travaglio a Otto e Mezzo invecchiate malissimo in una settimana | VIDEO

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle ci ha messo una settimane per smentire in toto lepronunciate da Marconel corso della puntata diandata in onda, su La7, giovedì 5 febbraio. Solo sette giorni fa, prima che le Consultazioni entrassero nel vivo con la seconda tornata e prima della chiamata al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau, il direttore de Il Fatto Quotidiano ostentava quasi sicurezza sulle future mosse dei pentastellati. Poi, però, la realtà ha offerto una nuova visione e quelle suesonomale.. LEGGI ANCHE >e la valutazione oggettivamente soggettiva del governo Draghi «Il tabù numero uno dei Cinque Stelle è Berlusconi. Perché? Perché è un pregiudicato – disse Marco ...

macastal : RT @ComVentotene: Dopo l’esito della votazione su #Rousseau, i grillini faranno un governo assieme a Berlusconi. Ricordiamo queste parole… - EAgricola_phd : RT @ComVentotene: Dopo l’esito della votazione su #Rousseau, i grillini faranno un governo assieme a Berlusconi. Ricordiamo queste parole… - giornalettismo : Ma ve lo ricordate quando #Travaglio, solamente 7 giorni fa a #OttoeMezzo, diceva che il #M5S non accetterebbe mai… - nfabben : RT @ComVentotene: Dopo l’esito della votazione su #Rousseau, i grillini faranno un governo assieme a Berlusconi. Ricordiamo queste parole… - GianCrown : RT @andreavianel: Ci riprovo. Mi dicevano che Marco Travaglio era forte al karaoke. Aridatemi le parole come un tempo e lo sdrumo. -

Tante, necessarie per tener unito un esercito che, a volte, rischiava di sbandare. Di subire ... Ma oggi? Che senso ha mantenere inalterate quelle pregiudiziali? Specie se riferite al...L'aspetto più interessante di questa faccenda, al di là deldel M5S, è certamente l'... in poche, coerenza e saggezza. In tal senso, Matteo Salvini ha fatto benissimo ad ascoltare i ...In attesa che nasca il governo di Mario Draghi facciamo una breve analisi del governo Conte-Casalino-Travaglio ...