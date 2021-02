Il documentario su Britney Spears visto dai fan italiani: «Distrutta dai media, riscriviamo la sua storia» (Di venerdì 12 febbraio 2021) «Vorremmo saperne di più sulla storia della tua verginità». Nei primi anni 2000 la domanda era d’obbligo, se di nome facevi Britney Spears. Un cerchio di fuoco che dovevi riuscire a saltare, con la dovuta grazia, a ogni conferenza stampa, durante le interviste con i giornalisti. La conversazione poteva farsi anche più insidiosa, e allora la domanda successiva era: «Parlaci del tuo seno, alcuni dicono sia rifatto». Su questo filo, quello della strumentalizzazione ai fini mediatici, corre il nuovo documentario Framing Britney Spears, prodotto dal New York Times, che ha debuttato qualche giorno fa in streaming sulla piattaforma Hulu. Sulla scena, la ragazzetta prodigio dei primi successi pop, ai tempi di Baby One More Time e Oops I did it again, e i ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) «Vorremmo saperne di più sulladella tua verginità». Nei primi anni 2000 la domanda era d’obbligo, se di nome facevi. Un cerchio di fuoco che dovevi riuscire a saltare, con la dovuta grazia, a ogni conferenza stampa, durante le interviste con i giornalisti. La conversazione poteva farsi anche più insidiosa, e allora la domanda successiva era: «Parlaci del tuo seno, alcuni dicono sia rifatto». Su questo filo, quello della strumentalizzazione ai finitici, corre il nuovoFraming, prodotto dal New York Times, che ha debuttato qualche giorno fa in streaming sulla piattaforma Hulu. Sulla scena, la ragazzetta prodigio dei primi successi pop, ai tempi di Baby One More Time e Oops I did it again, e i ...

Luca_zone : RT @MarioManca: #BritneySpears si prende una piccola vittoria sul padre Jamie in tribunale - livelifeVale : RT @MarioManca: #BritneySpears si prende una piccola vittoria sul padre Jamie in tribunale - MarioManca : #BritneySpears si prende una piccola vittoria sul padre Jamie in tribunale - RaiNews : Nuovo capitolo legale nella vicenda della tutela finanziaria di #BritneySpears. Il documentario del New York Times,… - antoniafalcone : Il documentario sulla brutta situazione di Britney Spears - Il Post -

Ultime Notizie dalla rete : documentario Britney Britney Spears si prende una piccola vittoria sul padre Jamie in tribunale

Sarà per l'uscita del documentario Framing Britney Spears o, semplicemente, per l'insistenza via social della compagna # FreeBritney sposata da alcuni fan, ma qualcosa per la popstar sta (finalmente) cambiando in meglio. ...

Per Britney Spears una mezza vittoria nella battaglia col padre e tutore Jamie

in foto: Britney Spears (Getty Images) Forse è l'effetto di Framing Britney Spears, il documentario del New York Times sulla carriera e la conservatorship della cantante o forse no, ma qualcosa si muove. Dopo la sentenza di novembre in cui era stata confermata la ...

Il documentario sulla brutta situazione di Britney Spears Il Post Britney Spears si prende una piccola vittoria sul padre Jamie in tribunale

Il giudice ha respinto la richiesta di Jamie Spears di rimanere l'unico tutore dei beni della figlia affiancandogli l'amministratore fiduciario Bessmer Trust. Una piccola vittoria per Britney che, dop ...

Britney Spears si prende una pausa dalla musica: "Voglio diventare una persona normale"

Nelle scorse ore il video di TMZ con le dichiarazioni rilasciate dal fidanzato Sam Asghari () ha fatto il giro del mondo, ora la lente d’ingrandimento dei media, come cantato anni fa da Britney Spears ...

Sarà per l'uscita delFramingSpears o, semplicemente, per l'insistenza via social della compagna # FreeBritney sposata da alcuni fan, ma qualcosa per la popstar sta (finalmente) cambiando in meglio. ...in foto:Spears (Getty Images) Forse è l'effetto di FramingSpears, ildel New York Times sulla carriera e la conservatorship della cantante o forse no, ma qualcosa si muove. Dopo la sentenza di novembre in cui era stata confermata la ...Il giudice ha respinto la richiesta di Jamie Spears di rimanere l'unico tutore dei beni della figlia affiancandogli l'amministratore fiduciario Bessmer Trust. Una piccola vittoria per Britney che, dop ...Nelle scorse ore il video di TMZ con le dichiarazioni rilasciate dal fidanzato Sam Asghari () ha fatto il giro del mondo, ora la lente d’ingrandimento dei media, come cantato anni fa da Britney Spears ...