Il 17,8% dei contagi in Italia sono dovuti alla variante inglese del virus (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - A livello nazionale la stima di prevalenza della cosiddetta 'variante inglese' del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8%. sono questi i risultati preliminari della 'flash survey' condotta dall'Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. Per l'indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 8 febbraio. I campioni analizzati sono stati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 Regioni e Province autonome, ripartiti in base alla popolazione. Il risultato medio è in linea con quello di altre survey condotte in Europa. "Il range di prevalenze - ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - A livello nazionale la stima di prevalenza della cosiddetta '' delSars-CoV-2 è pari a 17,8%.questi i risultati preliminari della 'flash survey' condotta dall'Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. Per l'indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 8 febbraio. I campioni analizzatistati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 Regioni e Province autonome, ripartiti in basepopolazione. Il risultato medio è in linea con quello di altre survey condotte in Europa. "Il range di prevalenze - ...

