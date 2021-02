Governo Draghi, il ministro dell’Economia è Daniele Franco (Di venerdì 12 febbraio 2021) Daniele Franco è il nuovo ministro dell’Economia: il premier incaricato Mario Draghi, infatti, nella serata di venerdì 12 febbraio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nuova squadra di Governo. Chi è Daniele Franco: la biografia Mario Draghi ha sciolto la riserva ed ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i volti nuovi c’è quello di Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze. Direttore generale della Banca d’Italia dal 1 gennaio 2020 e presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Franco è nato a ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021)è il nuovo: il premier incaricato Mario, infatti, nella serata di venerdì 12 febbraio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nuova squadra di. Chi è: la biografia Marioha sciolto la riserva ed ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i volti nuovi c’è quello die delle Finanze. Direttore generale della Banca d’Italia dal 1 gennaio 2020 e presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,è nato a ...

