Governo Draghi, da Berlusconi rosa di 4 nomi con Brunetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono ore decisive per Mario Draghi alle prese con la composizione della sua squadra di Palazzo Chigi. E La prospettiva per Forza Italia di ‘ritornare’ al Governo in una maggioranza atipica di unità nazionale alletta, inorgoglisce e alimenta aspettative. Come sempre in questi casi c’è chi ‘si è proposto’ per un posto nel futuro esecutivo, chi ci spera ma non lo dice. Raccontano che ci sia una lista di 4 nomi azzurri arrivata in queste ore sul tavolo di ‘Super Mario’ ‘firmata’ da Silvio Berlusconi. Nessun pressing, assicurano qualificate fonti azzurre. Tutti hanno capito ormai che il metodo Draghi impone un passo indietro dei partiti: sulla squadra deciderà lui. Nessun assalto alla diligenza ma solo una proposta all’attenzione del premier incaricato. Dopo aver preso parte al secondo giro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono ore decisive per Marioalle prese con la composizione della sua squadra di Palazzo Chigi. E La prospettiva per Forza Italia di ‘ritornare’ alin una maggioranza atipica di unità nazionale alletta, inorgoglisce e alimenta aspettative. Come sempre in questi casi c’è chi ‘si è proposto’ per un posto nel futuro esecutivo, chi ci spera ma non lo dice. Raccontano che ci sia una lista di 4azzurri arrivata in queste ore sul tavolo di ‘Super Mario’ ‘firmata’ da Silvio. Nessun pressing, assicurano qualificate fonti azzurre. Tutti hanno capito ormai che il metodoimpone un passo indietro dei partiti: sulla squadra deciderà lui. Nessun assalto alla diligenza ma solo una proposta all’attenzione del premier incaricato. Dopo aver preso parte al secondo giro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo: Mario Draghi già premier nel presepe a Napoli

Draghi 'pastore', vestito nero e cravatta rosa, è stato realizzato da Genny Di Virgilio che ha voluto così augurare buon lavoro al premier incaricato. "Viviamo un brutto periodo della nostra ...

TEMPO REALE Draghi al Colle tra oggi e domani

Nel frattempo il Movimento Cinque Stelle è alle prese con gli effetti del voto dei militanti sulla piattaforma Rousseau, che ha dato il via libera al governo Draghi. Un esito che ha provocato l'addio ...

Consultazioni con i partiti ridotte al minimo: il metodo Draghi per formare il nuovo Governo Il Sole 24 ORE Il Pd prepara la lista e cambia pelle. La carica dei giovani consiglieri

Il documento dem. Mentre il Pd cerca di capire il perimetro entro il quale definire il «centrosinistra riformista, progressista», tendente ai moderati a destra e ai massimalisti ...

BlueBay, con Draghi l'Italia può avere una voce più forte in Europa

Gli spread italiani hanno continuato ad andare in rally, in preda all’idea che Mario Draghi diventi il Primo Ministro italiano. Speriamo che possa posizionarsi al centro del dibattito per revisionare ...

