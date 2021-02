GF Vip, Walter Zenga e l’incontro con i figli: “Vi voglio bene” (Di sabato 13 febbraio 2021) C’è stato un chiarimento e la voglia di ripartire da zero da parte di padre e figli e ricominciare un rapporto In collegamento da Dubai, Walter Zenga incontra i suoi figli Nicolò e Andrea. Ma prima c’è uno scambio con Alfonso Signorini. Si è parlato della voglia di Walter di abbracciare suo figlio Andrea quando un paio di settimane fa i due si sono incontrati nel loft di Cinecittà. Un incontro che era stato un po’ freddo per via del tempo trascorso senza vedersi né sentirsi, del tipo di rapporto che Andrea aveva definito “inesistente col padre”. Dopo lo scambio tra Signorini e Walter Zenga, il conduttore si è collegato con la casa per annunciare ad Andrea della sorpresa per lui. Così il ragazzo si è recato in giardino dove prima ha rivisto di nuovo il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 febbraio 2021) C’è stato un chiarimento e la voglia di ripartire da zero da parte di padre ee ricominciare un rapporto In collegamento da Dubai,incontra i suoiNicolò e Andrea. Ma prima c’è uno scambio con Alfonso Signorini. Si è parlato della voglia didi abbracciare suoo Andrea quando un paio di settimane fa i due si sono incontrati nel loft di Cinecittà. Un incontro che era stato un po’ freddo per via del tempo trascorso senza vedersi né sentirsi, del tipo di rapporto che Andrea aveva definito “inesistente col padre”. Dopo lo scambio tra Signorini e, il conduttore si è collegato con la casa per annunciare ad Andrea della sorpresa per lui. Così il ragazzo si è recato in giardino dove prima ha rivisto di nuovo il ...

infoitcultura : GF Vip, Andrea Zenga incontra suo padre Walter e suo fratello Nicolò: la ‘reunion’ inattesa - infoitcultura : Gf Vip come C'è Posta per te: i fratelli Zenga fanno pace con il padre Walter - infoitcultura : Andrea, Nicolò e Walter Zenga: un legame ritrovato - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - infoitcultura : Gf Vip, Walter Zenga invita i figli a Dubai: «Questa è casa vostra». Andrea non ci sta: «Secondo me non basta» - infoitcultura : GF Vip, tutti contro la Ruta. E Walter Zenga chiarisce con i figli -