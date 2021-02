Flash News del 12 Febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi è al lavoro sulla squadra di Governo in stretto contatto con il Quirinale. Una squadra finora tenuta riservata, che dovrebbe essere composta per metà da donne, con un misto tra Ministri tecnici e politici. Il Presidente incaricato è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva, presumibilmente tra oggi e domani, presentando l’esecutivo. Poi il giuramento, quindi il passaggio alle Camere per il voto di fiducia; Sono ormai definite le posizioni di tutti i partiti in appoggio o meno al nuovo Governo. Per Di Maio è il tempo della responsabilità ma dopo il voto online che ha sancito il Sì a Draghi, Alessandro Di Battista lascia i 5 Stelle. E’ lo specchio di una spaccatura nel Movimento con il rischio di una fronda tra i Parlamentari; Nel centrosinistra restano i malumori per la presenza nella maggioranza della Lega. Appoggio anche da Forza Italia a Draghi mentre Fratelli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi è al lavoro sulla squadra di Governo in stretto contatto con il Quirinale. Una squadra finora tenuta riservata, che dovrebbe essere composta per metà da donne, con un misto tra Ministri tecnici e politici. Il Presidente incaricato è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva, presumibilmente tra oggi e domani, presentando l’esecutivo. Poi il giuramento, quindi il passaggio alle Camere per il voto di fiducia; Sono ormai definite le posizioni di tutti i partiti in appoggio o meno al nuovo Governo. Per Di Maio è il tempo della responsabilità ma dopo il voto online che ha sancito il Sì a Draghi, Alessandro Di Battista lascia i 5 Stelle. E’ lo specchio di una spaccatura nel Movimento con il rischio di una fronda tra i Parlamentari; Nel centrosinistra restano i malumori per la presenza nella maggioranza della Lega. Appoggio anche da Forza Italia a Draghi mentre Fratelli ...

