Ecco chi è la più giovane miliardaria del momento e che cosa ha creato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Forbes ha dedicato diversi articoli a Whitney Wolfe Herd, la più giovane miliardaria self made del mondo. Cofondatrice di Tinder, ha creato una nuova app di incontri online che si chiama Bumble con una quotazione in borsa che ha raggiunto subito il 12% portando la società ad un valore record di 1,6 miliardi di dollari giovedì alle 12.40 (EST). L’azienda ha fatto il suo debutto in borsa soltanto giovedì, l’app invece è stata creata nel 2014. Successivamente, il patrimonio netto si è stabilizzato a 1,5 miliardi di dollari con una chiusura delle azioni Bumble a 70,31 dollari. La giovane miliardaria ha 31 anni e ha aperto il titolo con 76 dollari, un prezzo iniziale molto alto rispetto all’Ipo Iniziale di 43 dollari. Chi è Whitney Wolfe Herd, prima miliardaria mondiale Whitney ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Forbes ha dedicato diversi articoli a Whitney Wolfe Herd, la piùself made del mondo. Cofondatrice di Tinder, hauna nuova app di incontri online che si chiama Bumble con una quotazione in borsa che ha raggiunto subito il 12% portando la società ad un valore record di 1,6 miliardi di dollari giovedì alle 12.40 (EST). L’azienda ha fatto il suo debutto in borsa soltanto giovedì, l’app invece è stata creata nel 2014. Successivamente, il patrimonio netto si è stabilizzato a 1,5 miliardi di dollari con una chiusura delle azioni Bumble a 70,31 dollari. Laha 31 anni e ha aperto il titolo con 76 dollari, un prezzo iniziale molto alto rispetto all’Ipo Iniziale di 43 dollari. Chi è Whitney Wolfe Herd, primamondiale Whitney ...

RobertoBurioni : Per chi vuole sapere di più sul vaccino russo, ecco la mia spiegazione a @chetempochefa - IlContiAndrea : A distanza di un anno dalle prime chiusure del 2020, oltre 130 Live Club tornano a suonare uniti nella campagna naz… - Mov5Stelle : Per chi se le fosse perse, ecco le dichiarazioni della delegazione #M5S a seguito delle consultazioni con il Presid… - statutos__ : chi ha messo più di 5/10 ha problemi mentali, ecco il mio giudizio - StefanoPutinati : @CPsrl @RosiPolimeni Oggi mi ha chiamato EnelEnergia e la gentile operatrice mi ha chiesto in modo perentorio con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Bececco sfiduciata da Spoleto popolare e Alleanza civica

Ecco il testo che segna lo strappo, con la consigliera che dovrà ora decidere se dimettersi dalla ... anche se le sue scelte oramai da tempo sono assolutamente personali e non condivise con chi ha ...

Bumble: cos'è la nuova app di dating da record e perché se ne parla ovunque

... ecco la nuova linea di abbigliamento low cost Virgilio è: NOTIZIE SPORT MOTORI VIDEO SAPERE ...PGCASA PAGINEBIANCHE PAGINEBIANCHE SALUTE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA Chi ...

Ecco chi sono i superdiffusori AGI - Agenzia Italia Ecco chi è Andrea Orlando

Classe 1969, spezzino è stato ministro dell’Ambiente con Enrico Letta; ha poi guidato il dicastero della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni. Tifoso della Fiorentina ha anche giocato a calcio nell ...

Elisabetta Gregoraci, svelato il mittente del mazzo di fiori: Oppini e Enock “assenti” al compleanno

Elisabetta Gregoraci, svelato il mittente del mazzo di fiori: Francesco Oppini e Enock “assenti” al compleanno, il retroscena.

il testo che segna lo strappo, con la consigliera che dovrà ora decidere se dimettersi dalla ... anche se le sue scelte oramai da tempo sono assolutamente personali e non condivise conha ......la nuova linea di abbigliamento low cost Virgilio è: NOTIZIE SPORT MOTORI VIDEO SAPERE ...PGCASA PAGINEBIANCHE PAGINEBIANCHE SALUTE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA...Classe 1969, spezzino è stato ministro dell’Ambiente con Enrico Letta; ha poi guidato il dicastero della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni. Tifoso della Fiorentina ha anche giocato a calcio nell ...Elisabetta Gregoraci, svelato il mittente del mazzo di fiori: Francesco Oppini e Enock “assenti” al compleanno, il retroscena.