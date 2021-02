Dombrovskis: "Il Recovery opportunità unica e Draghi un ottimo capitano" (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Un’opportunità unica per l’Italia, per invertire la rotta della sua economia, rendendola più forte e adatta per il futuro”. Così il vicepresidente dellaCommissione europea Valdis Dombrovskis, a La Stampa, parla del Recovery fund per il nostro Paese. E su Mario Draghi: “Un ottimo capitano che può portare a termine questo lavoro”, in quanto è “capace di stare saldamente al timone anche durante la tempesta” e “non fugge di fronte alle decisioni difficili”. “L’Italia è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia e dalle sue ricadute economiche - spiega Dombrovskis - e questo è in parte dovuto all’importanza del settore turistico. Le nostre previsioni invernali dicono che un ritorno dell’economia ai livelli del 2019 entro la fine del 2022 è improbabile”. Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Un’per l’Italia, per invertire la rotta della sua economia, rendendola più forte e adatta per il futuro”. Così il vicepresidente dellaCommissione europea Valdis, a La Stampa, parla delfund per il nostro Paese. E su Mario: “Unche può portare a termine questo lavoro”, in quanto è “capace di stare saldamente al timone anche durante la tempesta” e “non fugge di fronte alle decisioni difficili”. “L’Italia è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia e dalle sue ricadute economiche - spiega- e questo è in parte dovuto all’importanza del settore turistico. Le nostre previsioni invernali dicono che un ritorno dell’economia ai livelli del 2019 entro la fine del 2022 è improbabile”. Ma ...

g_zerbato : RT @icebergfinanza: Piena fiducia in governo Draghi su successo recovery plan - Dombrovskis a La Stampa... e ci mancherebbe come direbbe Bi… - HuffPostItalia : Dombrovskis: 'Il Recovery opportunità unica e Draghi un ottimo capitano' - PonytaEle : RT @LucaTibaldi1: 'Non fugge di fronte alle decisioni difficili'. Herr Don Broschi, il 'Cipollino di Angela', è contento di Draghi. È conte… - LucaTibaldi1 : 'Non fugge di fronte alle decisioni difficili'. Herr Don Broschi, il 'Cipollino di Angela', è contento di Draghi. È… - alanfriedmanit : RT @marcobreso: Colloquio con @VDombrovskis su @LaStampa ?? Il Recovery opportunità unica per invertire la rotta dell’economia italiana… -

Ultime Notizie dalla rete : Dombrovskis Recovery L'UE all'Italia: "Corretto mantenere politica espansiva nel 2021"

...anche al Recovery Fund che - affermano - rappresenta " un'opportunità per gli Stati membri ad intraprendere riforme ambiziose e gettare le basi per una crescita solida e sostenibile". Dombrovskis e ...

L'UE all'Italia: 'Corretto mantenere politica espansiva nel 2021'

...anche al Recovery Fund che - affermano - rappresenta " un'opportunità per gli Stati membri ad intraprendere riforme ambiziose e gettare le basi per una crescita solida e sostenibile". Dombrovskis e ...

Dombrovskis: "Il Recovery opportunità unica e Draghi un ottimo capitano" L'HuffPost Dombrovskis: "Il Recovery opportunità unica e Draghi un ottimo capitano"

Il vicepresidente della Commissione europea loda l'ex capo della Bce e spiega: "Importante eliminare le strozzature esistenti nella pubblica amministrazione e nel mondo delle imprese" ...

Milano flette, spread sotto 90 nel D-Day di Draghi

La piazza milanese è guardata a vista nel giorno del probabile scioglimento della riserva da parte del premier incaricato di formare il nuovo Governo. Intanto ha ricevuto il placet di Dombrovskis. Il ...

...anche alFund che - affermano - rappresenta " un'opportunità per gli Stati membri ad intraprendere riforme ambiziose e gettare le basi per una crescita solida e sostenibile".e ......anche alFund che - affermano - rappresenta " un'opportunità per gli Stati membri ad intraprendere riforme ambiziose e gettare le basi per una crescita solida e sostenibile".e ...Il vicepresidente della Commissione europea loda l'ex capo della Bce e spiega: "Importante eliminare le strozzature esistenti nella pubblica amministrazione e nel mondo delle imprese" ...La piazza milanese è guardata a vista nel giorno del probabile scioglimento della riserva da parte del premier incaricato di formare il nuovo Governo. Intanto ha ricevuto il placet di Dombrovskis. Il ...