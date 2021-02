Concorso 1000 operatori Ministero Giustizia, ecco la graduatoria finale: quando e chi può scegliere le sedi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul sito del Ministero della Giustizia sono stati pubblicati 3 provvedimenti che rendono nota l’approvazione della graduatoria finale (scaricala qui) del Concorso 1000 operatori giudiziari e l’autorizzazione a procedere con l’assunzione dei primi 950 candidati. Dalla mezzanotte di lunedì 15 febbraio al 24 febbraio 2021 i candidati potranno scegliere le sedi di assegnazione tramite la piattaforma informatica istituzionale. Vai all’elenco delle sedi Nei seguenti paragrafi una panoramica generale del Concorso. Concorsi Ministero Giustizia 2020: tutti i bandi Concorso 1000 operatori Ministero ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul sito deldellasono stati pubblicati 3 provvedimenti che rendono nota l’approvazione della(scaricala qui) delgiudiziari e l’autorizzazione a procedere con l’assunzione dei primi 950 candidati. Dalla mezzanotte di lunedì 15 febbraio al 24 febbraio 2021 i candidati potrannoledi assegnazione tramite la piattaforma informatica istituzionale. Vai all’elenco delleNei seguenti paragrafi una panoramica generale del. Concorsi2020: tutti i bandi...

