Chi è Lara Gut, la prima campionessa di Cortina 2021 (e moglie di Behrami) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – Parla quattro lingue, è bionda, tosta e vincente. Lara Gut Behrami è la prima regina delle Tofane, la prima campionessa di questi Mondiali di sci alpino Cortina 2021. Classe 1991, svizzera per parte di padre - il mitico Pauli Gut che è stato a lungo anche il suo allenatore -, e italiana per parte di madre, è una delle più complete campionesse dello sci alpino: l’oro in superG nella prima gara che ha dato il via ai Mondiali di Sci Alpino Cortna 2021 ne è la conferma. Si è messa al collo da sola quella medaglia, per via del covid, ma c’è da scommettere che questa auto incoronazione le sarebbe molto piaciuta anche prima, perché Lara ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino – Parla quattro lingue, è bionda, tosta e vincente.Gutè laregina delle Tofane, ladi questi Mondiali di sci alpino. Classe 1991, svizzera per parte di padre - il mitico Pauli Gut che è stato a lungo anche il suo allenatore -, e italiana per parte di madre, è una delle più complete campionesse dello sci alpino: l’oro in superG nellagara che ha dato il via ai Mondiali di Sci Alpino Cortnane è la conferma. Si è messa al collo da sola quella medaglia, per via del covid, ma c’è da scommettere che questa auto incoronazione le sarebbe molto piaciuta anche, perché...

