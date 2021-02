Chi è Antonella Prenner | trovata esanime con Valerio Massimo Manfredi

Leggi su ck12

(Di venerdì 12 febbraio 2021)sono stati trovati privi sensi in un appartamento nel centro di Roma in seguito a un incidente domestico. (screenshot video)Insieme a, trovatonel suo appartamento in Via Vascellari a Roma, c’era anche sua moglie,. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La donna è una scrittrice, ricercatrice e docente universitaria. Madre leccese e padre tedesco,è impegnata da oltre vent’anni nel campo della ricerca accademica e insegna Letteratura latina presso l’Università degli Studi di ...