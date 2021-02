Calcio: Juventus, Arthur, Ramsey e Dybala non convocati per Napoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 allo stadio Maradona. Arthur è out e non ce la fanno nemmeno Ramsey e Dybala, presente invece Bonucci che ha recuperato. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta. Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters. Attaccanti: Ronaldo, Morata. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - L'allenatore della, Andrea Pirlo, ha reso nota la lista deiper la sfida contro il, in programma domani alle 18 allo stadio Maradona.è out e non ce la fanno nemmeno, presente invece Bonucci che ha recuperato. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta. Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters. Attaccanti: Ronaldo, Morata.

