Borse europee sulla parità | Piazza Affari in leggero calo

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. A Piazza Affari spiccano Unipol e UnipolSai, dopo i risultati positivi 2020 presentati questa mattina. Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,75 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,44%. Tra le principali Borse europee deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata ai livelli della vigilia.

