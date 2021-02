Ascolti TV | Giovedì 11 febbraio 2021 Che Dio ci Aiuti domina 23 2% | Il Diavolo veste Prada 9 6% | La Pupa e il Secchione 7 5% Lui è Peggio di Me parte dal 6 1%

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Che Dio ci6 - Francesca Chillemi Nella serata di ieri,11, su Rai1 Che Dio ci6 ha conquistato 5.562.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 Ilha raccolto davanti al video 2.166.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte – Death Wish ha interessato 1.720.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 Lae ile Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.463.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Lui èdi Me ha raccolto davanti al video 1.471.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.129.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 ...