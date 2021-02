«900dicarta» | uno scrigno delle meraviglie

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 13 febbraio 2021) La sua bottega non è La piccola bottega degli orrori e lui non è certo Seymour. Non è un frutta-e-verdura, piuttosto una mesticheria dove gli strumenti sono i libri, scaffali di libri rari, prime edizioni, titoli introvabili che costituiscono una barriera contro la violenza e una cultura che, priva di un sostrato educazionale, sembra portarci a grandi passi verso un altro Fahrenheit 451. Vogliamo parlarvi di «» in via Acqui 9 a Roma, una libreria antiquaria che è un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.