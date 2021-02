Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 20:30 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Viabilità 11 FEBBRAIO 2021 ORE 20.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. SEMPRE SOSPESO IL TRAFFICO SULLA FL6 Roma CASSINO TRA CASSINO E CASERTA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE A CAPUA. RICORDIAMO CHE È ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. SONO 14 LE LINEE “S”, NELLE FASCE ORARIE 7-10 E 16-19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI DAL LUNEDI AL VENERDI. IL SABATO IN FASCIA 7-10 PREVISTO UN POTENZIAMENTO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E IN PROVINCIA DI RIETI. INFINE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE SONO ATTIVI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021)11 FEBBRAIOORE 20.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. SEMPRE SOSPESO IL TRAFFICO SULLA FL6CASSINO TRA CASSINO E CASERTA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE A CAPUA. RICORDIAMO CHE È ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. SONO 14 LE LINEE “S”, NELLE FASCE ORARIE 7-10 E 16-19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI DAL LUNEDI AL VENERDI. IL SABATO IN FASCIA 7-10 PREVISTO UN POTENZIAMENTO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E IN PROVINCIA DI RIETI. INFINE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE SONO ATTIVI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Cantiere via di Torrevecchia altezza via Vallebona/via Lombroso, ripercussioni per la viabilità della zo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Cantiere via di Torrevecchia altezza via Vallebona/via Lombroso, ripercussioni per la viabilità della zo… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 02 - 2021 ore 19:45

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2021 ORE 19.25 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA - FIUMICINO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 02 - 2021 ore 18:45

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2021 ORE 18.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU' AVANTI TRA LAURENTINA E LA ROMA - FIUMICINO. IN ESTERNA FILE TRA ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 11 FEBBRAIO 2021 ORE 19.25 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA- FIUMICINO E LA ...11 FEBBRAIO 2021 ORE 18.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU' AVANTI TRA LAURENTINA E LA- FIUMICINO. IN ESTERNA FILE TRA ...