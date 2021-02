“Usa avrebbero potuto evitare il 40% dei morti per Covid | infrastruttura sanitaria pubblica fragile”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) È il Paese che, in termini assoluti, è stato quello più travolto dalla pandemia per numero di vittime e contagi: negli Stati Uniti finora i decessi da-19 sono stati 471.425 (3.219 nelle ultime 24 ore), e almeno 27.285.656 le infezioni. Ma secondo una commissione di Lancet incaricata di valutare la politicadi Donald Trump, gli Usail 40% delle vittime se i tassi di mortalità del Paese fossero stati analoghi a quelli degli altri Stati del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito). La commissione ha criticato la risposta data dall’ex presidente all’emergenza-19, ma ha sottolineato che il Paese è entrato nella pandemia con un’...

ricpuglisi : Ci vorrebbe un prediction market come sulle elezioni USA. Mi immagino quelli che avrebbero scommesso su 'Conte' oppure 'elezioni'. - HuffPostItalia : Lancet sulla strategia Trump: 'Usa avrebbero potuto evitare il 40% di morti per Covid' - Giornaleditalia : Coronavirus: Lancet, 'Usa avrebbero potuto evitare 40% vittime' - giornaleradiofm : Coronavirus: Lancet, 'Usa avrebbero potuto evitare 40% vittime': Washington, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Gli Stati… - mrcllznn : Covid, 'Usa avrebbero potuto evitare 40% vittime' -

Ultime Notizie dalla rete : Usa avrebbero

... gli Stati Unitipotuto evitare il 40% dei morti per Covid, se i tassi di mortalità del ... gli esperti hanno condannato la risposta della precedente amministrazioneall'epidemia di Covid, ...Read More World Covid, 'Insi poteva evitare 40% vittime', causa politica sanitaria 11 Febbraio 2021 Gli Stati Unitipotuto evitare il 40% delle vittime per Covid - 19 se i tassi di ...Meena Harris, nipote della vicepresidente degli USA Kamala Harris, si batte per le ingiustizie e fa sentire la sua voce ...Annuncio vendita BMW Serie 3 Touring 330dA xDrive Luxury usata del 2016 a Bolzano/Bozen, Bolzano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...