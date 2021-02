Uomini e donne, Sophie Codegoni ha scelto il suo corteggiatore: è Matteo Ranieri (Di giovedì 11 febbraio 2021) A “Uomini e donne” Sophie Codegoni ha scelto il suo corteggiatore, Matteo Ranieri. Sophie Codegoni, protagonista del trono classico di “Uomini e donne”, ha deciso di iniziare una relazione con Matteo Ranieri, preferendolo all’avversario Giorgio Di Bonaventura. Uomini E donne, Sophie Codegoni SCEGLIE Matteo Ranieri La scelta di Sophie Codegoni è arrivata nella puntata registrata il 9 febbraio e la tronista ha fatto il suo ingresso in studio con un elegante vestito lungo. Ha accolto i corteggiatori e dopo che sono stati ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 11 febbraio 2021) A “hail suo, protagonista del trono classico di “”, ha deciso di iniziare una relazione con, preferendolo all’avversario Giorgio Di Bonaventura.SCEGLIELa scelta diè arrivata nella puntata registrata il 9 febbraio e la tronista ha fatto il suo ingresso in studio con un elegante vestito lungo. Ha accolto i corteggiatori e dopo che sono stati ...

