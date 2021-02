Ultime Notizie Roma del 11-02-2021 ore 08:10 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sei d’accordo che il movimento sostenga un governo tecnico politico che prevede un super Ministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicati dal Presidente incaricato Mario Draghi e il quesito che hai posto al voto sul blog delle stelle dalle ore 10 alle ore 18 di oggi gli iscritti aventi diritto a voto sono chiamati a esprimersi sulla piattaforma un eventuale supporto al governo presieduto Da Mario Draghi secondo intanto l’ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Sanità nelle Ultime 24 ore si sono registrati 12956 nuovi casi A fronte 310990 4 tamponi effettuati 336 decessi ancora primi casi erano stati 10630 con 422 decessi e 274 Mila63 tamponi c’è una relazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021)dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sei d’accordo che il movimento sostenga un governo tecnico politico che prevede un super Ministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicati dal Presidente incaricato Mario Draghi e il quesito che hai posto al voto sul blog delle stelle dalle ore 10 alle ore 18 di oggi gli iscritti aventi diritto a voto sono chiamati a esprimersi sulla piattaforma un eventuale supporto al governo presieduto Da Mario Draghi secondo intanto l’ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Sanità nelle24 ore si sono registrati 12956 nuovi casi A fronte 310990 4 tamponi effettuati 336 decessi ancora primi casi erano stati 10630 con 422 decessi e 274 Mila63 tamponi c’è una relazione ...

