Toscana meteo: codice giallo per neve il 12 febbraio, in quasi tutta la regione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Domani 12 febbraio previste deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio e in intensificazione in serata. neve inizialmente a quote collinari nelle zone interne e appenniniche (200-400 metri) Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Domani 12previste deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio e in intensificazione in serata.inizialmente a quote collinari nelle zone interne e appenniniche (200-400 metri)

tony_puri : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: oggi nubi in aumento in un contesto termico mite. Domani precipitazioni sparse dal tardo pomeriggio, nevo… - UCMediaValle : ?????? Allerta Meteo Codice Giallo emessa da Regione Toscana giovedì 11 febbraio :: Per Mediavalle, Garfagnana e Pian… - meteo_toscana : LA NEVE IN TOSCANA: QUANTA NE POTRÀ CADERE. METEO FOCUS - sangimignanocom : ??Allerta meteo codice GIALLO per rischio NEVE???? domani Venerdì 12 Febbraio dalle ore 18 alle ore 24 allerta per ri… - corgi_lover : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: oggi nubi in aumento in un contesto termico mite. Domani precipitazioni sparse dal tardo pomeriggio, nevo… -