The Mandalorian | Gina Carano avrebbe avuto un suo spin-off prima delle recenti controversie?

Pare che Disney avesse intenzione di lanciare uno spin-off di The Mandalorian su Cara Dune con protagonista Gina Carano, prima delle controversie degli ultimi mesi con al centro l'attrice. Dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista l'attrice di The Mandalorian Gina Carano, Disney e Lucasfilm hanno ritenuto inevitabile il licenziamento dell'interprete di Cara Dune, la cui recente attività sui social media aveva generato non poche polemiche, a partire già dallo scorso novembre. E, parrebbe, già da allora era stata scartata l'idea di uno spin-off della popolare serie di Disney+ incentrato proprio sul suo personaggio. Erano ormai diversi mesi che Carano non era ben vista dagli ...

