Spostamenti tra regioni dal 15 febbraio: verso la proroga del divieto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 febbraio 2021 - Impianti sciistici aperti, regioni chiuse . Si va verso questo scenario da lunedì 15 febbraio. quando riapriranno le piste (e questa è una certezza) e scadrà il divieto di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 112021 - Impianti sciistici aperti,chiuse . Si vaquesto scenario da lunedì 15. quando riapriranno le piste (e questa è una certezza) e scadrà ildi ...

