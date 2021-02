Sport, Barbaro: «Perdite per un miliardo al mese, questo mondo non può più aspettare» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oltre 200 giorni di chiusura solo nella seconda ondata, Perdite per un miliardo al mese e una situazione di incertezza della quale non si viene a capo. Fratelli d’Italia fa proprio l’appello del mondo dello Sport perché finalmente siano sbloccati i ristori e sia fatta chiarezza sui nuovi protocolli. Lo spettro dei nuovi protocolli «Stiamo vivendo giornate molto confuse che non fanno bene al mondo dello Sport», ha chiarito il senatore di FdI, Claudio Barbaro, presidente dell’ente di promozione Sportiva Asi, Associazioni Sportive e Sociali, che conta oltre un milione di tesserati e migliaia di associazioni Sportive su tutto il territorio nazionale. «Si parla di nuovi protocolli ancor più stringenti per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oltre 200 giorni di chiusura solo nella seconda ondata,per unale una situazione di incertezza della quale non si viene a capo. Fratelli d’Italia fa proprio l’appello deldelloperché finalmente siano sbloccati i ristori e sia fatta chiarezza sui nuovi protocolli. Lo spettro dei nuovi protocolli «Stiamo vivendo giornate molto confuse che non fanno bene aldello», ha chiarito il senatore di FdI, Claudio, presidente dell’ente di promozioneiva Asi, Associazioniive e Sociali, che conta oltre un milione di tesserati e migliaia di associazioniive su tutto il territorio nazionale. «Si parla di nuovi protocolli ancor più stringenti per ...

