Spezia-Milan | i precedenti delle squadre con Chiffi | Serie A News

constantinesimo : Che cazzo me ne frega di Spud io penso a Spezia Milan - PianetaMilan : #SpeziaMilan: i precedenti delle squadre con #Chiffi | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - MilanWorldForum : Spezia - Milan: le formazioni da Sky -) - cdsnews : #cronaca #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Spezia-Milan, Carnevale e San Valentino: tutti i divieti del wee… - Superpas2 : RT @pelmilan: @masolinismo Chiffi che arriva allo stadio per arbitrare spezia Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Milan

L'anticipo del sabato sera travedrà Chiffi come fischietto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI! Ecco tutti gli arbitri e gli assistenti: ...Parliamo di Daniele Chiffi che avrà una bella gatta da pelare davanti ai giudici ma intanto è stato designato a dirigere il match framatch valido per la 22giornata di Serie A. Il ...Il Milan ritrova il suo trequartista. Hakan Calhanoglu si è completamente ristabilito e già col Crotone ha dato prova di essere tornato ...L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 22esima giornata. Napoli-Juventus a Doveri, Inter-Lazio a Fabbri.