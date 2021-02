Sì alla quarantena per gli immunizzati. Ma la nuova stretta divide gli scienziati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Maria Sorbi Le linee guida del ministero alle Regioni dopo i casi di contagi tra medici che avevano ricevuto l'iniezione. Galli: "Basso rischio di reinfezione". Pregliasco: "È giusto mantenere le precauzioni" Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. La linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni non fa eccezioni per nessuno, soprattutto dopo il caso dei tre medici positivi al Covid dopo aver ricevuto l'iniezione. Chi ha avuto la doppia dose di siero dovrà comunque rimanere confinato: dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. La quarantena si prolunga fino alla negativizzazione, se il tampone è positivo. Una precauzione eccessiva o necessaria? I pareri degli esperti non sono uniformi e si aspettano indicazioni più precise nei prossimi giorni ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Maria Sorbi Le linee guida del ministero alle Regioni dopo i casi di contagi tra medici che avevano ricevuto l'iniezione. Galli: "Basso rischio di reinfezione". Pregliasco: "È giusto mantenere le precauzioni" Anche i vaccinati dovranno mettersi inin caso di contatti con positivi. La linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni non fa eccezioni per nessuno, soprattutto dopo il caso dei tre medici positivi al Covid dopo aver ricevuto l'iniezione. Chi ha avuto la doppia dose di siero dovrà comunque rimanere confinato: dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. Lasi prolunga finonegativizzazione, se il tampone è positivo. Una precauzione eccessiva o necessaria? I pareri degli esperti non sono uniformi e si aspettano indicazioni più precise nei prossimi giorni ...

Ultime Notizie dalla rete : alla quarantena Qatar 2022: Infantino, stadi pieni ma con misure anti Covid

... ognuna delle quali è isolata in un diverso albergo, e con quarantena obbligatoria di sette giorni, ...mancano ancora quasi due anni e speriamo che nel frattempo le cose siano tornate quasi alla ...

Focolaio di Covid: chiuse tre scuole. 'Casi di variante inglese'

... oltre 700 alunni), mentre i bambini dell'asilo Munari sempre di Ospiate sono in quarantena da alcuni giorni. I primi casi erano emersi proprio nell'asilo Munari, poi il focolaio si era diffuso alla ...

I rom si ribellano alla quarantena e prendono a sassate agenti e volontari il Giornale Figlio positivo, il padre compila una falsa autodichiarazione: denunciato

Il figlio è positivo al Covid ma lui dichiara di non essere stato a contatto con alcun contagiato. È scattata la denuncia per un 44enne di Francavilla Fontana, nel brindisino, responsabile di falsa at ...

Coronavirus, in isolamento la scuola materna di Montaione

Classi in quarantena a Montaione. Oggi, giovedì 11 febbraio, è stata messa in isolamento tutta la scuola dell'infanzia Gemma Cecchi. La decisione è ...

