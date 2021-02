Selvaggia Roma, la svolta dopo il GF Vip: “Per me è un grande onore” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uomini e Donne (anche se pochi lo ricordano), Temptation Island con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo e poi il GF Vip di Alfonso Signorini. Sono anni che Selvaggia Roma è in tv e proprio recentemente si è fatta conoscere meglio dal pubblico grazie alla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Casa dove, a sorpresa, è tornata l’altra sera per partecipare al Late Show di Tommaso Zorzi. “Ho una sorpresa, sono molto felice ed entusiasta di rivelarvela… Indovinate un po’? Stasera sono nella casa del grande Fratello Vip per fare l’intervista con Tommaso Zorzi”, ha annunciato lei sul suo Instagram. Ma le sorprese non sono finite qui perché dopo il reality, Selvaggia Roma si è data al cinema impegnato: debutta come attrice per un docu-film diretto dal regista e sceneggiatore Enzo G. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uomini e Donne (anche se pochi lo ricordano), Temptation Island con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo e poi il GF Vip di Alfonso Signorini. Sono anni cheè in tv e proprio recentemente si è fatta conoscere meglio dal pubblico grazie alla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Casa dove, a sorpresa, è tornata l’altra sera per partecipare al Late Show di Tommaso Zorzi. “Ho una sorpresa, sono molto felice ed entusiasta di rivelarvela… Indovinate un po’? Stasera sono nella casa delFratello Vip per fare l’intervista con Tommaso Zorzi”, ha annunciato lei sul suo Instagram. Ma le sorprese non sono finite qui perchéil reality,si è data al cinema impegnato: debutta come attrice per un docu-film diretto dal regista e sceneggiatore Enzo G. ...

